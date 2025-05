Information collective avec le GEIQ TRANSPORT ET LOGISTIQUE – Agence RENNES SUD Rennes, 5 juin 2025, Rennes.

Information collective avec le GEIQ TRANSPORT ET LOGISTIQUE Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 5 juin, 09h30

Venez découvrir les métiers et les formations proposés par le GEIQ TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE BRETAGNE

Venez découvrir les métiers et les formations proposés par le GEIQ TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE BRETAGNE

AccueilPrésentation du métier de conducteur routier et de la formationTemps d’échange

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-05T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-05T11:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/443660

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine