Information collective de recrutement DEPAGNE Saint-Gervais – Agence CENTRE-ISERE Saint-Gervais mardi 18 novembre 2025.

Information collective de recrutement DEPAGNE Mardi 18 novembre, 12h15 Saint-Gervais – Agence CENTRE-ISERE Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T12:15:00+01:00 – 2025-11-18T13:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T12:15:00+01:00 – 2025-11-18T13:30:00+01:00

Vous êtes en recherche d’emploi et les métiers de monteur/câbleur ou opérateur de production en injection vous intéresse ? Alors venez assister à une information collective de recrutement et à une visite de l’entreprise sur le site de Saint-Gervais !

Attention !

Pour la visite, merci de prévoir si vous avez en votre possession : gilet jaune, chaussures de sécurité et protection auditive (bouchon d’oreille).

LIEU : 66 Impasse de l’usine, 38470 Saint-Gervais.

