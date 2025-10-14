Information Collective : Dispositif d’insertion par la création d’entreprise Pôle Formation et Insertion PDL Bouguenais
Information Collective : Dispositif d’insertion par la création d’entreprise Pôle Formation et Insertion PDL Bouguenais mardi 14 octobre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-10-14 10:00 – 12:00
L’OB-LAB de Nantes est un dispositif d’insertion par la création d’entreprise qui accompagne, forme et sensibilise les jeunes à la création d’entreprise,Dispositif gratuit à destination des 18-30 ans3 mois de formation du 20 octobre au 29 janvier 2026
Pôle Formation et Insertion PDL Bouguenais 44340
