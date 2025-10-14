Information Collective : Dispositif d’insertion par la création d’entreprise Pôle Formation et Insertion PDL Bouguenais

Information Collective : Dispositif d’insertion par la création d’entreprise Pôle Formation et Insertion PDL Bouguenais mardi 14 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-14 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit Je m’inscris Jeune Public, Personne en situation de handicap

L’OB-LAB de Nantes est un dispositif d’insertion par la création d’entreprise qui accompagne, forme et sensibilise les jeunes à la création d’entreprise,Dispositif gratuit à destination des 18-30 ans3 mois de formation du 20 octobre au 29 janvier 2026

Pôle Formation et Insertion PDL Bouguenais 44340

https://urlr.me/hz9Vq6