Information Collective : Dispositif d’insertion par la création d’entreprise Pôle Formation et Insertion PDL Bouguenais

Information Collective : Dispositif d’insertion par la création d’entreprise 26 septembre et 14 octobre Pôle Formation et Insertion PDL Loire-Atlantique

Gratuit

Début : 2025-09-26T10:00:00 – 2025-09-26T12:00:00

Fin : 2025-10-14T10:00:00 – 2025-10-14T12:00:00

L’OB-LAB de Nantes est un dispositif d’insertion par la création d’entreprise qui accompagne, forme et sensibilise les jeunes à la création d’entreprise,

Dispositif gratuit à destination des 18-30 ans

3 mois de formation du 20 octobre au 29 janvier 2026

Pôle Formation et Insertion PDL 2 chemin du couvent 44340 Bouguenais Bouguenais 44340 Les Couëts Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dispositif d’insertion par l’entrepreunariat 18-30 ans Création entreprise

Fondation Apprentis Auteuil