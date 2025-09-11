Information collective Formation Commis de cuisine Agence RENNES EST Rennes

Action de formation : POEC – Titre professionnel Commis de cuisine.Participez à notre réunion d’information collective pour découvrir la formation préparant au Titre professionnel de Commis de Cuisine, une formation certifiante qui démarre le 29 septembre 2025.Cette formation allie 8 semaines en centre et 3 semaines de stage en entreprise pour vous immerger pleinement dans le métier et maîtriser les normes d’hygiène alimentaire.Entièrement financée, elle vous permet d’acquérir une expérience concrète et reconnue grâce à notre centre de formation expert : AFPA – Rennes.Préparez-vous à intégrer rapidement un secteur dynamique et porteur sur le bassin rennais. Saisissez cette opportunité unique pour donner un nouvel élan à votre carrière et construire votre avenir professionnel !Pré-requis :- Compréhension écrite et orale du français – Appétence pour la cuisine

Accueil des participant.es à 9h451 heure de présentation de la formation1 heure de tests de positionnement (arithmétique, logique, représentation dans l’espace, français)Pensez à apporter votre CV

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-11T09:45:00.000+02:00

Fin : 2025-09-11T12:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/487179

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35042 Ille-et-Vilaine