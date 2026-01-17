Information collective Formation gardien/ne d’immeuble Agence RENNES SUD Rennes Mercredi 21 janvier, 09h00 Ille-et-Vilaine

Information collective pour la présentation de la formation « Gardien/ne d’immeuble en alternance qui débute au mois de mars 2026. Archipel Habitat formera un groupe de 8 alternants à partir de mars 2026 en partenariat avec un organisme de formation spécialisé sur un titre certifié de Niveau V.

Accueil Présentation de l’entreprise, du poste et de la formation Temps d’échanges Tests écrits Merci de venir avec un CV et un stylo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-21T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-21T12:00:00.000+01:00

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



