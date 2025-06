Information collective POEC technicien helpdesk – Agence RENNES CENTRE Rennes 18 juin 2025

Simplon propose une formation POEC (préparation opérationnelle à l’emploi collective) technicien Helpdesk sur Rennes. Cette formation commencera le 30 juin.Vous souhaitez changer de métier ?Vous avez de l’appétence pour l’informatique ?Vous avez un bon niveau de Français minimum A2 ? Je vous invite à assister à l’information collective le 18 juin 2025 à 9.30 à l’agence de Rennes centre, 22 rue de Redon, 35000 Rennes. Vous pourrez également être reçu en entretien suite à cette réunion. Si vous êtes intéressé(e) par cette formation, merci de me faire un retour par mail 027sylvie.gicquel@francetravail.net, je vous enverrai le dossier à compléter Bonne journée à vous,.

Information collective d’une heure environ et entretien individuel si vous êtes intéressé(e)s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-18T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-18T12:30:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/457000

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine