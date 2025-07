INFORMATION COLLECTIVE poste de FACTEUR en Alternance, le 18 aout 2025 (Contrats de Pro ou Apprentissage) Agence RENNES SUD Rennes

INFORMATION COLLECTIVE poste de FACTEUR en Alternance, le 18 aout 2025 (Contrats de Pro ou Apprentissage) Agence RENNES SUD Rennes lundi 18 août 2025.

INFORMATION COLLECTIVE poste de FACTEUR en Alternance, le 18 aout 2025 (Contrats de Pro ou Apprentissage) Agence RENNES SUD Rennes Lundi 18 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Une information collective vous est proposée le lundi 18 aout dans les locaux de la MRS de Rennes pour vous présenter: * Le métier de Facteur, les conditions d’exercice et d’embauche * La formatio…

Une information collective vous est proposée le lundi 18 aout dans les locaux de la MRS de Rennes pour vous présenter: * Le métier de Facteur, les conditions d’exercice et d’embauche * La formation en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation) * Les modalités du recrutement. Les contrats de Professionnalisation ou d’Apprentissage débuteront le 14 février 2025 pour une durée de 7 mois.La période en entreprise sera au plus proche de votre domicile. Les Postes à pourvoir sont situés sur Rennes et sa couronne ainsi que sur le Sud Ouest du département de l’Ille et VilainePour les personnes intéressés, vous aurez la possibilité de vous inscrire directement à l’issue de la réunion à la session de recrutement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-18T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-18T16:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/463212

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine