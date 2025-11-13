INFORMATION COLLECTIVE POUR LA FORMATION PARCOURS VERS LE METIER D’OPERATEUR EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE Lunéville – Agence LUNEVILLE Lunéville

INFORMATION COLLECTIVE POUR LA FORMATION PARCOURS VERS LE METIER D’OPERATEUR EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE Jeudi 13 novembre, 08h00 Lunéville – Agence LUNEVILLE Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T11:00:00

Fin : 2025-11-13T08:00:00 – 2025-11-13T11:00:00

Le contenu de la formation, axée principalement sur la pratique intensive des fondamentaux du métier s’articule comme suit :

– sensibilisation aux gestes et postures,

– les interventions de maintenance corrective et préventives (électrique, mécanique, automatisme) SST, habilitation électrique BR Titre inscrit sur demande au RNCP Niveau de sortie : Niveau V BEPC, BEP, CAP

Lunéville – Agence LUNEVILLE 54300 Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/505450 »}]

Le contenu de la formation est axée principalement sur la pratique intensive des fondamentaux du métier. La semaine de l’industrie #TousMobilisés