Information Collective pour les Portes Ouvertes Entreprises Lafayette du 18/11/2025 Besançon – Agence BESANCON PLANOISE Besançon

Information Collective pour les Portes Ouvertes Entreprises Lafayette du 18/11/2025 Mercredi 5 novembre, 09h30 Besançon – Agence BESANCON PLANOISE Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T09:30:00+01:00 – 2025-11-05T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-05T09:30:00+01:00 – 2025-11-05T11:00:00+01:00

Information collective au sein de l’agence France Travail Besançon PLANOISE le 05 novembre 2025. En collaboration avec REFC, les objectifs de cette présentation sont : . la présentation des différentes entreprises à visiter, . informations concernant l’organisation du 18/11, . la sécurisation des inscriptions.

Présence obligatoire pour participer aux Portes ouvertes des entreprises Lafayette du 18 Novembre.

Besançon – Agence BESANCON PLANOISE 25000 Besançon Besançon 25000 Lafayette Doubs Bourgogne – Franche-Comté

