Information collective sur les métiers de l’industrie Avec Forindustrie ! Agence Le Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil

Information collective sur les métiers de l’industrie Avec Forindustrie ! Mercredi 5 novembre, 09h00 Agence Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis

Début : 2025-11-05T09:00:00+01:00 – 2025-11-05T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-05T09:00:00+01:00 – 2025-11-05T11:00:00+01:00

Nous vous proposons de participer à une réunion d’information découverte des métiers du secteur de l’industrie. Lors de cet échange, nous aborderons les métiers qui recrutent actuellement dans l’industrie, les avantages et perspectives qu’offre ce secteur, et les différentes opportunités professionnelles accessibles. Chaudronnerie, maintenance, usinage, cybersécurité, robotique, dessin industriel Voici quelques-uns des nombreux domaines dans lesquels chacun peut trouver sa place, quel que soit s

Agence Le Blanc-Mesnil 93150 Le Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-Saint-Denis Ile-de-France

Nous vous proposons de participer à une réunion d’information découverte des métiers du secteur de l’industrie. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier