Information collective sur les violences intrafamiliales Salle du Conseil, 1er étage de la médiathèque La Tremblade
mercredi 23 septembre 2026 · Salle du Conseil, 1er étage de la médiathèque · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Information collective sur les violences intrafamiliales
Salle du Conseil, 1er étage de la médiathèque 30 rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Présentation des dispositifs existants sur la commune.
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Salle du Conseil, 1er étage de la médiathèque 30 rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 10 94 espaceemploiformation17@la-tremblade.fr
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English :
Overview of existing programs in the municipality.
L’événement Information collective sur les violences intrafamiliales La Tremblade a été mis à jour le 2026-09-01 par Mairie de La Tremblade
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