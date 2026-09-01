Information collective sur les violences intrafamiliales Salle du Conseil, 1er étage de la médiathèque La Tremblade

mercredi 23 septembre 2026 · Salle du Conseil, 1er étage de la médiathèque · La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Information collective sur les violences intrafamiliales

Salle du Conseil, 1er étage de la médiathèque 30 rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Présentation des dispositifs existants sur la commune.

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Salle du Conseil, 1er étage de la médiathèque 30 rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 10 94 espaceemploiformation17@la-tremblade.fr

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English :

Overview of existing programs in the municipality.

L’événement Information collective sur les violences intrafamiliales La Tremblade a été mis à jour le 2026-09-01 par Mairie de La Tremblade