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AGENDA · Melleray

Information diabète Melleray

mercredi 16 septembre 2026 · Melleray

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Rue Vibaye, Parking Ent. Bruneau
Ville
72320 Melleray
Département
Sarthe
Tarif

Melleray

Information diabète

Rue Vibaye, Parking Ent. Bruneau Melleray Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 09:00:00
fin : 2026-09-16 12:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Actions de prévention par La Région à vos soins
Mieux comprendre et prévenir le diabète : atteint ou non, venez rencontrer et échanger avec l’Association des Diabétiques de la Sarthe   .

Rue Vibaye, Parking Ent. Bruneau Melleray 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 79 95  contact@laregionavossoins.fr

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English :

L’événement Information diabète Melleray a été mis à jour le 2026-09-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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