Information diabète Melleray
mercredi 16 septembre 2026 · Melleray
Informations pratiques
Melleray
Information diabète
Rue Vibaye, Parking Ent. Bruneau Melleray Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 09:00:00
fin : 2026-09-16 12:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Actions de prévention par La Région à vos soins
Mieux comprendre et prévenir le diabète : atteint ou non, venez rencontrer et échanger avec l’Association des Diabétiques de la Sarthe .
Rue Vibaye, Parking Ent. Bruneau Melleray 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 79 95 contact@laregionavossoins.fr
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English :
L’événement Information diabète Melleray a été mis à jour le 2026-09-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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