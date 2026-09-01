Informations pratiques

Melleray

Information diabète

Rue Vibaye, Parking Ent. Bruneau Melleray Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 09:00:00

fin : 2026-09-16 12:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Actions de prévention par La Région à vos soins

Mieux comprendre et prévenir le diabète : atteint ou non, venez rencontrer et échanger avec l’Association des Diabétiques de la Sarthe .

Rue Vibaye, Parking Ent. Bruneau Melleray 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 79 95 contact@laregionavossoins.fr

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English :

L’événement Information diabète Melleray a été mis à jour le 2026-09-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude