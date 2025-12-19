Information et distribution de composteur Le Palindrome Laval

Information et distribution de composteur

Le Palindrome 25 Rue Albert Einstein Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 12:00:00

fin : 2026-03-14 13:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Laval Agglo met à disposition gratuitement des composteurs individuels. L’accès à la formation/distribution est libre et gratuit. Uniquement pour les habitants du territoire de Laval agglo. Justificatif de domicile obligatoire.

Chaque remise est précédée d’un temps d’information d’environ 45 minutes

Laval Agglo poursuit son engagement en faveur de la réduction des déchets et propose aux habitants disposant d’un terrain ou d’un jardin de bénéficier gratuitement d’un composteur individuel. Cette distribution, réservée aux foyers de l’agglomération n’en ayant pas encore profité, s’effectue sans inscription préalable, sur simple présentation d’un justificatif de domicile.

Chaque remise est précédée d'un temps d'information d'environ 45 minutes pour apprendre à bien utiliser son composteur et valoriser ses déchets verts et alimentaires.

Le Palindrome 25 Rue Albert Einstein Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 00 dechets@agglo-laval.fr

English :

Laval Agglo provides individual composters free of charge. Access to training/distribution is free of charge. For Laval Agglo residents only. Proof of address required.

Each distribution is preceded by a 45-minute information session

