Information et distribution de composteur Batiment 13 Laval

Batiment 13 28 Place Albert Jacquard Laval Mayenne

Début : 2026-03-23 12:30:00

fin : 2026-04-28 13:15:00

2026-03-23 2026-04-28 2026-05-11

Laval Agglo poursuit son engagement en faveur de la réduction des déchets et propose aux habitants disposant d’un terrain ou d’un jardin de bénéficier gratuitement d’un composteur individuel.

Cette distribution, réservée aux foyers de l’agglomération n’en ayant pas encore profité s’effectue sur inscription préalable

Chaque remise est précédée d’un temps d’information d’environ 35 minutes pour apprendre à bien utiliser son composteur et valoriser ses déchets verts et alimentaires. .

Batiment 13 28 Place Albert Jacquard Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 05 romain.porcher@agglo-laval.fr

Laval Agglo is pursuing its commitment to waste reduction by offering free individual composters to residents with a plot of land or a garden.

