Information pro paix Place de la Gare Strasbourg

Information pro paix Place de la Gare Strasbourg samedi 11 octobre 2025.

Information pro paix Place de la Gare Strasbourg Samedi 11 octobre, 14h00 Entrée libre

Une manif qui fera office de point d’information pro paix en Palestine et en Ukraine

**Information pro paix**

————————

* Face à la folie belliqueuse de certains « gouvernants » notamment celui de notre pays, nous ne pouvons rester inactifs !

* Soyons nombreux à dénoncer ces malfaisants et leurs pratiques dont le mensonge, la corruption, l’impunité ne sont que le début de la liste.

* C’est pourquoi le collectif Les Yeux ouverts tiendra un point d’information pour la paix :

* Samedi 11/10/2025 de 14h à 17h Place de la gare à Strasbourg.

* Apartisan, ce collectif défend les intérêts des peuples.

* Vous avez votre mot à dire, rejoigniez nous et parlons-en !

[collectif-lyo@mailo.com](mailto:collectif-lyo@mailo.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T17:00:00.000+02:00

1

collectif-lyo@mailo.com

Place de la Gare 67000 Strasbourg Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Strasbourg 67083 Collectivité européenne d’Alsace