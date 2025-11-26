Information sur le CESU Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon

Information sur le CESU

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26 16:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Nous organisons une session d’information sur le CESU (Chèque Emploi Service Universel) où vous pourrez découvrir les avantages et les démarches pour recruter ces professionnels qualifiés. N’hésitez pas à venir nombreux pour en savoir plus !

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr

English :

We’re organizing an information session on CESU (Chèque Emploi Service Universel), where you can discover the advantages and procedures for recruiting these qualified professionals. Don’t hesitate to come and find out more!

German :

Wir organisieren eine Informationsveranstaltung zum CESU (Chèque Emploi Service Universel), bei der Sie die Vorteile und die Schritte zur Einstellung dieser qualifizierten Fachkräfte kennenlernen können. Zögern Sie nicht, zahlreich zu erscheinen, um mehr zu erfahren!

Italiano :

Stiamo organizzando una sessione informativa sul CESU (Chèque Emploi Service Universel), dove potrete conoscere i vantaggi e le procedure di assunzione di questi professionisti qualificati. Non esitate a venire per saperne di più!

Espanol :

Organizamos una sesión informativa sobre el CESU (Chèque Emploi Service Universel), en la que podrá informarse sobre las ventajas y los procedimientos de contratación de estos profesionales cualificados. No dude en venir a informarse

