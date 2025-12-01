Information sur le CESU Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon

Information sur le CESU

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon Vaucluse

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

2025-12-17

Nous organisons une session d’information sur le CESU (Chèque Emploi Service Universel) où vous pourrez découvrir les avantages et les démarches pour recruter ces professionnels qualifiés.

N’hésitez pas à venir nombreux pour en savoir plus !

English :

We’re organizing an information session on CESU (Chèque Emploi Service Universel), where you can discover the advantages and procedures for recruiting these qualified professionals.

Don’t hesitate to come and find out more!

