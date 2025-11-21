INFORMATIONS SUR LES METIERS DE L’INDUSTRIE AVEC L’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie ) Agence LOUHANS Louhans

INFORMATIONS SUR LES METIERS DE L’INDUSTRIE AVEC L’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie ) Vendredi 21 novembre, 08h00 Agence LOUHANS Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T08:00:00 – 2025-11-21T11:00:00

Fin : 2025-11-21T08:00:00 – 2025-11-21T11:00:00

Découvrir les métiers de l’industrie avec l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) , association professionnelle qui représente les entreprises du secteur métallurgique en Saône-et-Loire.

Information collective , suivi de l’atelier ludo-pédagogique SOFTSKILLS ACADEMY. Il s’agit d’un jeu collaboratif dont l’objectif est d’accompagner les candidats sur les thématiques de l’orientation et de l’employabilité. (questions ouvertes, QCM et challenges collectifs).

Agence LOUHANS 71500 Louhans Louhans 71500 Châteaurenaud Saône-et-Loire Bourgogne – Franche-Comté

