Informatique, expérimenter la réalité virtuelle Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Pendant 20 minutes, découverte de la réalité virtuelle avec le casque Meta Quest 2.
Petit plongeon dans un univers immersif, ludique et accessible à tous.
Jeux, découvertes et sensations garanties…
Dès 8 ans et jusqu’à 99 ans Réservation dès le 31 mars au 05 59 64 34 43.
Rendez-vous à 10h. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
