Informatique, expérimenter la réalité virtuelle Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Pendant 20 minutes, découverte de la réalité virtuelle avec le casque Meta Quest 2.

Petit plongeon dans un univers immersif, ludique et accessible à tous.

Jeux, découvertes et sensations garanties…

Dès 8 ans et jusqu’à 99 ans Réservation dès le 31 mars au 05 59 64 34 43.

Rendez-vous à 10h. .

