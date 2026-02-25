Informatique, impression 3D Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
samedi 11 avril 2026.
Informatique, impression 3D
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Découverte du fonctionnement d’une imprimante 3D et des possibilités qu’elle offre.
De la conception à l’objet final, percevoir comment une idée peut devenir réalité, couche après couche.
Une animation accessible à tous, pour comprendre, observer et poser des questions autour de cette technologie innovante.
Tout public Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.
Rendez-vous à 17h (durée 1h30). .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
