Informatique, impression 3D Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Informatique, impression 3D

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Découverte du fonctionnement d’une imprimante 3D et des possibilités qu’elle offre.

De la conception à l’objet final, percevoir comment une idée peut devenir réalité, couche après couche.

Une animation accessible à tous, pour comprendre, observer et poser des questions autour de cette technologie innovante.

Tout public Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.

Rendez-vous à 17h (durée 1h30). .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement Informatique, impression 3D Tarnos a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Seignanx