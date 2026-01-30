Ingénieur du son Cité Éducative et Artistique Tonnerre

Ingénieur du son

Cité Éducative et Artistique 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Conférence sur le métier Ingénieur du son . .

Cité Éducative et Artistique 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26 coordination-cea@ccitb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ingénieur du son

L’événement Ingénieur du son Tonnerre a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois