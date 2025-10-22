Initation à la broderie | La Main Bleue Fondation d’Entreprise Martell Cognac
Initation à la broderie | La Main Bleue
Fondation d’Entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
2025-10-22
La Main Bleue vous initie à la broderie Sashiko lors d’un atelier Ordinaire Extra à la Fondation Martell.
Fondation d’Entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 33 51 info@fondationdentreprisemartell.com
English :
La Main Bleue introduces you to Sashiko embroidery at an Ordinaire Extra workshop at the Martell Foundation.
German :
La Main Bleue führt Sie in einem Workshop Ordinaire Extra in der Martell-Stiftung in die Sashiko-Stickerei ein.
Italiano :
La Main Bleue vi introduce al ricamo Sashiko in un workshop Ordinaire Extra presso la Fondazione Martell.
Espanol :
La Main Bleue le inicia en el bordado Sashiko en un taller Ordinaire Extra de la Fundación Martell.
