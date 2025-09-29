Initation à la voile sur l’Ar Jentilez Perros-Guirec

Initation à la voile sur l’Ar Jentilez Perros-Guirec lundi 29 septembre 2025.

Initation à la voile sur l’Ar Jentilez

Plage de Trestraou Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-29

fin : 2025-09-29

2025-09-29

Profitez de deux heures de navigation au cœur de la Côte de granit rose !

Naviguez le long des célèbres rochers de granit rose, et participez aux manœuvres sur l’Ar Jentilez avec Paul !

Départ de la Cale Park Ar Bivik Port de Ploumanac’h.

10 personnes max (hors équipage).

Inscriptions au Centre Nautique. .

Plage de Trestraou Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 81 21

