Initation à la voile sur l’Ar Jentilez Perros-Guirec
Initation à la voile sur l’Ar Jentilez Perros-Guirec mardi 30 septembre 2025.
Initation à la voile sur l’Ar Jentilez
Plage de Trestraou Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-09-30
Profitez de deux heures de navigation au cœur de la Côte de granit rose !
Naviguez le long des célèbres rochers de granit rose, et participez aux manœuvres sur l’Ar Jentilez avec Paul !
Départ de la Cale Park Ar Bivik Port de Ploumanac’h.
10 personnes max (hors équipage).
Inscriptions au Centre Nautique. .
Plage de Trestraou Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 81 21
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Initation à la voile sur l’Ar Jentilez Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme de Perros-Guirec