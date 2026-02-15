Initation tir à la Carabine Laser Eaux-Bonnes
Initation tir à la Carabine Laser Eaux-Bonnes mardi 24 février 2026.
Initation tir à la Carabine Laser
Esplanade du Valentin Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Tir à la carabine laser Inscriptions sur place au bureau de l’Ecole du Ski français sur l’Esplanade du Valentin .
Esplanade du Valentin Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 10 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initation tir à la Carabine Laser
L’événement Initation tir à la Carabine Laser Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées