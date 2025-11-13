Initiation à Blender (2) SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Initiation à Blender (2) SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste jeudi 13 novembre 2025.
Initiation à Blender (2)
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-13 17:00:00
fin : 2025-11-13 19:00:00
2025-11-13
Création de formes en lowpoly sur Blender
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Creation of low-poly shapes on Blender
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)
German :
Erstellen von Lowpoly-Formen in Blender
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)
Italiano :
Creare forme low-poly con Blender
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)
Espanol :
Creación de formas low-poly en Blender
Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 EUR/año)
