Initiation à Blender (2) SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Initiation à Blender (2)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-13 17:00:00

fin : 2025-11-13 19:00:00

2025-11-13

Création de formes en lowpoly sur Blender

Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr

English :

Creation of low-poly shapes on Blender

Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)

German :

Erstellen von Lowpoly-Formen in Blender

Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)

Italiano :

Creare forme low-poly con Blender

Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)

Espanol :

Creación de formas low-poly en Blender

Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 EUR/año)

