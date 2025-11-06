Initiation à Blender SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Début : 2025-11-06 17:00:00
fin : 2025-11-06 19:00:00
2025-11-06
Découvrez le logiciel Blender (modélisation, animation par ordinateur) avec un objet simple
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08 fablab@neste-barousse.fr
English :
Discover Blender software (computer modeling and animation) with a simple object
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)
German :
Entdecken Sie die Software Blender (Modellierung, Computeranimation) mit einem einfachen Objekt
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)
Italiano :
Scoprire il software Blender (modellazione e animazione al computer) con un semplice oggetto
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 euro all’anno)
Espanol :
Descubra el software Blender (modelado y animación por ordenador) con un objeto sencillo
Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 €/año)
