Initiation à Canva : créer ses cartes de visite ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
Ce module de 90 minutes vous apprendra les notions fondamentales pour apprendre à créer vos affiches et flyers
Le mercredi 28 janvier 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr
Public enfants, jeunes et adultes.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR
