Initiation à Canva : créer ses cartes de visite ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Ce module de 90 minutes vous apprendra les notions fondamentales pour apprendre à créer vos affiches et flyers.

Le mercredi 28 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr

Public enfants, jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/?locale=fr_FR



