Initiation à Canva : créer son CV Médiathèque Françoise Sagan Paris

Boostez votre CV avec Canva !

Un CV qui claque, ça change tout ! Rejoignez notre atelier d’initiation, nous vous donnerons les clés pour créer un CV moderne et attractif en toute simplicité. Grâce à Canva, un outil ultra-intuitif, vous apprendrez à jouer avec les designs, les couleurs et la mise en page pour un CV pro, moderne et stylé.

Parce que votre CV mérite mieux qu’un simple fichier Word, ne manquez pas cette opportunité de valoriser votre profil !

Informations pratiques

Atelier le mercredi 11 mars de 19h à 21h au 2ème étage de la médiathèque

Sur inscription

Créez un CV percutant et découvrez l’outil Canva

Le mercredi 11 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Inscrivez-vous en suivant le lien Billetweb !

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-11T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-11T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-11T19:00:00+02:00_2026-03-11T21:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan



Afficher la carte du lieu Médiathèque Françoise Sagan et trouvez le meilleur itinéraire

