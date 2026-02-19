Initiation à Canva : créer son CV Médiathèque Françoise Sagan Paris
Initiation à Canva : créer son CV Médiathèque Françoise Sagan Paris mercredi 11 mars 2026.
Boostez votre CV avec Canva !
Un CV qui claque, ça change tout ! Rejoignez notre atelier d’initiation, nous vous donnerons les clés pour créer un CV moderne et attractif en toute simplicité. Grâce à Canva, un outil ultra-intuitif, vous apprendrez à jouer avec les designs, les couleurs et la mise en page pour un CV pro, moderne et stylé.
Parce que votre CV mérite mieux qu’un simple fichier Word, ne manquez pas cette opportunité de valoriser votre profil !
Informations pratiques
Atelier le mercredi 11 mars de 19h à 21h au 2ème étage de la médiathèque
Sur inscription
Le mercredi 11 mars 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Inscrivez-vous en suivant le lien Billetweb !
Public adultes.
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan
