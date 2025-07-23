Initiation à la batucada Hauteville-sur-Mer

Initiation à la batucada Hauteville-sur-Mer mercredi 23 juillet 2025.

Initiation à la batucada

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 10:00:00

fin : 2025-07-23 11:00:00

Date(s) :

2025-07-23

Initiation de à la batucada, Place de Normandie.

Initiation de à la batucada, Place de Normandie. .

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

English : Initiation à la batucada

Batucada initiation, Place de Normandie.

German :

Einführung von in die Batucada, Place de Normandie.

Italiano :

Introduzione alla batucada, Place de Normandie.

Espanol :

Introducción a la batucada, Place de Normandie.

L’événement Initiation à la batucada Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-04 par Coutances Tourisme