Initiation à la batucada Hauteville-sur-Mer
Initiation à la batucada Hauteville-sur-Mer mercredi 30 juillet 2025.
Initiation à la batucada
Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-30 10:00:00
fin : 2025-07-30 11:00:00
Date(s) :
2025-07-30
Initiation de à la batucada, Place de Normandie.
Initiation de à la batucada, Place de Normandie. .
Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
English : Initiation à la batucada
Batucada initiation, Place de Normandie.
German :
Einführung von in die Batucada, Place de Normandie.
Italiano :
Introduzione alla batucada, Place de Normandie.
Espanol :
Introducción a la batucada, Place de Normandie.
L’événement Initiation à la batucada Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-04 par Coutances Tourisme