AGENDA · Hauteville-sur-Mer
Initiation à la batucada Hauteville-sur-Mer
mercredi 15 juillet 2026 · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Initiation à la batucada
Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Initiation de à la batucada, Place de Normandie. .
Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Initiation à la batucada
L’événement Initiation à la batucada Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par Coutances Tourisme
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