Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Initiation à la batucada

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Initiation de à la batucada, Place de Normandie. .

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Initiation à la batucada

L’événement Initiation à la batucada Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par Coutances Tourisme