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Initiation à la batucada Hauteville-sur-Mer

mercredi 15 juillet 2026 · Hauteville-sur-Mer

Initiation à la batucada Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Place de Normandie
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Initiation à la batucada

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Initiation de à la batucada, Place de Normandie.   .

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Initiation à la batucada

L’événement Initiation à la batucada Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par Coutances Tourisme

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