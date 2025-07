Initiation à la Batucada (percussions brésiliennes) Honfleur

Vibrez au son des percussions afro-brésiliennes en vous initiant à la batucada le temps de votre passage à Honfleur. Jonathan vous concocte une série d’ateliers qui s’annoncent rythmés.

Ateliers gratuits de 15min environ chacun, sans réservation.

Place de l’Hôtel-de-Ville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Initiation à la Batucada (percussions brésiliennes)

You may have seen him at the Rendez-vous des Savoir-Faire in Beuzeville on May 8, or come across him at the Honfleur Normandy Outlet a few weeks ago, but Jonathan Hardy is back to set the world alight with his Brazilian percussion this summer!

He’ll be on hand for 2 hours on Honfleur’s Place de l’Hôtel de Ville to introduce you to the Batucada.

Free entertainment with no age limit.

Around 30 Afro-Brazilian percussion instruments will be available for introductory workshops for the general public.

Duration of each workshop: 15 to 30min.

German : Initiation à la Batucada (percussions brésiliennes)

Lassen Sie sich in Honfleur von afro-brasilianischen Percussionsklängen in die Welt der Batucada entführen. Jonathan hat für Sie eine Reihe von Workshops zusammengestellt, die rhythmisch sein werden.

Die Workshops dauern jeweils etwa 15 Minuten und sind kostenlos, eine Reservierung ist nicht erforderlich.

Italiano :

Sperimentate il suono delle percussioni afro-brasiliane imparando a suonare la batucada durante il vostro soggiorno a Honfleur. Jonathan ha organizzato una serie di laboratori ritmici.

I laboratori sono gratuiti, durano circa 15 minuti ciascuno e non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Experimente el sonido de la percusión afrobrasileña aprendiendo a tocar la batucada durante su estancia en Honfleur. Jonathan ha organizado una serie de talleres rítmicos.

Los talleres son gratuitos, duran unos 15 minutos cada uno y no es necesario reservar.

