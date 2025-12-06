Initiation à la BD Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens
Initiation à la BD Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens samedi 6 décembre 2025.
Initiation à la BD
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2026-01-28 2026-02-11 2026-02-13 2026-05-09 2026-05-16
Participez à un atelier créatif autour de la bande dessinée à la médiathèque Jean-Christophe Rufin !
Pensé comme un moment d’expression créative, cet atelier vous invite à explorer les codes de la BD tout en développant votre univers. De l’idée au scénario, du découpage à la mise en page, vous découvrirez les étapes essentielles de la création d’une bande dessinée.
Un temps ludique pour apprendre, imaginer et dessiner ensemble…
Places limitées à partir de 12 ans .
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80
English : Initiation à la BD
German : Initiation à la BD
Italiano :
Espanol :
L’événement Initiation à la BD Sens a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Sens et Sénonais