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Initiation à la boule de fort, Amicale Laïque Jules Ferry, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Amicale Laïque Jules Ferry · Angers

Initiation à la boule de fort, Amicale Laïque Jules Ferry, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Amicale Laïque Jules Ferry
Adresse
2 rue des Capucins, 49000 ANGERS
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire

Initiation à la boule de fort 19 et 20 septembre Amicale Laïque Jules Ferry Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Amicale Laïque Jules Ferry vous invite à une découverte de la boule de fort, jeu traditionnel typique de l’Anjou. Venez vous initier à cette pratique conviviale et emblématique du patrimoine local dans une ambiance chaleureuse et authentique.

Amicale Laïque Jules Ferry 2 rue des Capucins, 49000 ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
L’Amicale Laïque Jules Ferry vous invite à une découverte de la boule de fort, jeu traditionnel typique de l’Anjou. Venez vous initier à cette pratique conviviale et emblématique du patrimoine local…

© Amicale Laïque Jules Ferry

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