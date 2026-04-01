Initiation à la boule de fort, Amicale Laïque Jules Ferry, Angers

Informations pratiques

Initiation à la boule de fort 19 et 20 septembre Amicale Laïque Jules Ferry Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Amicale Laïque Jules Ferry vous invite à une découverte de la boule de fort, jeu traditionnel typique de l’Anjou. Venez vous initier à cette pratique conviviale et emblématique du patrimoine local dans une ambiance chaleureuse et authentique.

Amicale Laïque Jules Ferry 2 rue des Capucins, 49000 ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’Amicale Laïque Jules Ferry vous invite à une découverte de la boule de fort, jeu traditionnel typique de l’Anjou. Venez vous initier à cette pratique conviviale et emblématique du patrimoine local…

© Amicale Laïque Jules Ferry