Initiation à la boule de sable à La Juiverie Rue de la Juiverie Beaupréau-en-Mauges

Initiation à la boule de sable à La Juiverie

Rue de la Juiverie BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 14:30:00

fin : 2026-11-27 16:00:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-25 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29

La boule de sable est classée depuis 2022 au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Venez vous essayer à la boule de sable !

Une équipe de passionnés regroupée en association La Boule de sable la Juiverie s’attelle à préserver et faire connaître la pratique de ce sport tous les dimanches matins.

Certains dimanches, il y aura des rencontres du championnat régional à découvrir mais il sera possible de jouer également à côté. .

Rue de la Juiverie BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 48 62 22 bouledesablejuiverie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The sandball has been a UNESCO World Heritage Site since 2022.

L’événement Initiation à la boule de sable à La Juiverie Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-01-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges