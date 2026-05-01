Initiation à la boule lyonnaise Rue Eugène Meriel Saint-Aubin-sur-Mer

Saint-Aubin-sur-Mer

Initiation à la boule lyonnaise

Rue Eugène Meriel Boulodrome Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Découvrez la boule lyonnaise avec l’Amicale Bouliste Saint-Aubinaise !

Une après-midi découverte de la boule lyonnaise est proposée le samedi 30 mai, de 14 h 30 à 17 h, sur le boulodrome situé au croisement des rues Pasteur et Eugène-Mériel.

Gratuite et ouverte à toutes et tous dès 16 ans, cette initiation permettra de s’essayer à la discipline et d’en comprendre les règles.

Aucune inscription n’est nécessaire.

Renseignements auprès de Patrice Bossé 06 80 38 53 04. .

Rue Eugène Meriel Boulodrome Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 80 38 53 04

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English : Initiation à la boule lyonnaise

L’événement Initiation à la boule lyonnaise Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité