Initiation à la boule lyonnaise Rue Eugène Meriel Saint-Aubin-sur-Mer
Initiation à la boule lyonnaise Rue Eugène Meriel Saint-Aubin-sur-Mer samedi 30 mai 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Initiation à la boule lyonnaise
Rue Eugène Meriel Boulodrome Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Découvrez la boule lyonnaise avec l’Amicale Bouliste Saint-Aubinaise !
Une après-midi découverte de la boule lyonnaise est proposée le samedi 30 mai, de 14 h 30 à 17 h, sur le boulodrome situé au croisement des rues Pasteur et Eugène-Mériel.
Gratuite et ouverte à toutes et tous dès 16 ans, cette initiation permettra de s’essayer à la discipline et d’en comprendre les règles.
Aucune inscription n’est nécessaire.
Renseignements auprès de Patrice Bossé 06 80 38 53 04. .
Rue Eugène Meriel Boulodrome Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 80 38 53 04
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English : Initiation à la boule lyonnaise
L’événement Initiation à la boule lyonnaise Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité
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