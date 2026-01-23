Initiation à la broderie au ruban de soie Audierne

Initiation à la broderie au ruban de soie

La Libellule Singuliere Audierne Finistère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 14:30:00

fin : 2026-04-30 17:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Le mercredi l’atelier vous accueille pour une initiation à la broderie au ruban de soie. Vous réaliserez une ou plusieurs fleurs. Vous apprendrez le point de ruban et ses variantes, le point de tige, le point de noeud.

Accessible aux débutantes en broderie, il s’agit d’une technique ludique avec un rendu rapide. Le matériel nécessaire pour le cours est fourni. .

La Libellule Singuliere Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 75 40 61 29

