Initiation à la broderie Le Goût des rencontres Lées-Athas

Initiation à la broderie

Le Goût des rencontres 2 Route d’Arroudiste Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-25

S’initier à la broderie facile marque page, personnalisation de vêtements, broderie de petites fleurs .

Le Goût des rencontres 2 Route d’Arroudiste Lées-Athas 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine legoutdesrencontreslees@gmail.com

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English : Initiation à la broderie

L’événement Initiation à la broderie Lées-Athas a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn