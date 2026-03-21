Initiation à la broderie Le Goût des rencontres Lées-Athas
Initiation à la broderie Le Goût des rencontres Lées-Athas mercredi 25 mars 2026.
Initiation à la broderie
Le Goût des rencontres 2 Route d’Arroudiste Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-25
S’initier à la broderie facile marque page, personnalisation de vêtements, broderie de petites fleurs .
Le Goût des rencontres 2 Route d’Arroudiste Lées-Athas 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine legoutdesrencontreslees@gmail.com
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English : Initiation à la broderie
L’événement Initiation à la broderie Lées-Athas a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn