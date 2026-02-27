Initiation à la broderie Tcréation Urt
Initiation à la broderie Tcréation Urt mercredi 18 mars 2026.
Initiation à la broderie
Tcréation 42 Rue de Gascogne Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 EUR
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Venez vous essayer à la broderie traditionnel et repartez avec votre kit pour réaliser un autre objet.
Le matériel est fourni.
Nombre limité à 5 personnes, pensez à vous inscrire. .
Tcréation 42 Rue de Gascogne Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 00 79 01
