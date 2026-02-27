Initiation à la broderie Tcréation Urt

Initiation à la broderie

Tcréation 42 Rue de Gascogne Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

plein tarif

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Venez vous essayer à la broderie traditionnel et repartez avec votre kit pour réaliser un autre objet.

Le matériel est fourni.

Nombre limité à 5 personnes, pensez à vous inscrire. .

Tcréation 42 Rue de Gascogne Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 00 79 01

