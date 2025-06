Initiation à la chevalerie – Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 27 juillet 2025 16:00

Ille-et-Vilaine

Initiation à la chevalerie Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont

Début : 2025-07-27 16:00:00

fin : 2025-08-15 17:30:00

2025-07-27

2025-08-08

2025-08-15

Méliadus est membre des Héritiers de la Table Ronde du Centre Arthurien. Barde et chevalier errant, il a parcouru le royaume de Logres pour former les futures générations de héros au service des rois et reines. Venez le rencontrer pour découvrir les rudiments du monde de la chevalerie et de l’escrime ancienne et repartez prêts à vivre votre quête en Brocéliande ! .

Place du Roi Saint-Judicaël Devant l'office de tourisme

Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

