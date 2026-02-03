Initiation à la clôture végétale Maison du Parc Perche en Nocé

Initiation à la clôture végétale

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 09:30:00

fin : 2026-03-02 17:30:00

Date(s) :

2026-03-02

Cet atelier participatif (à la journée), animé par Franck Viel, vous permettra à partir de matériaux végétaux disponibles (saules, branches issues de tailles, …) de vous initier à la mise en œuvre de diverses clôtures végétales plessage, haie tressée, haie sèche.

Lors de cet atelier, vous aurez également des conseils pratiques pour l’entretien régulier de ces réalisations.

Prévoir tenue adaptée pour travail en extérieur, bonne chaussure et pique-nique.

Réservation obligatoire avant la veille 12h, au 02 33 25 70 10. .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation à la clôture végétale

L’événement Initiation à la clôture végétale Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-02-03 par PNRP