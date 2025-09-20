Initiation à la conduite de petits trains Médiathèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne

Initiation à la conduite de petits trains Médiathèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Initiation à la conduite de petits trains Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Georges Pompidou Marne

Durée de l’atelier : 45 min / Départ en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Les bénévoles de l’association des modélistes châlonnais vous initient à la conduite d’un petit train et délivrent à chaque participant un certificat de conduite. Ils animeront leur maquette représentant le réseau du C.B.R. à Châlons-en-Champagne.

Médiathèque Georges Pompidou 68 rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est La médiathèque Georges Pompidou vous accueille dans un bâtiment moderne, inauguré en 2003, conçu par Paul Chemetov, architecte de renommée internationale.

Son offre documentaire est diversifiée et de qualité pour tous les publics. Accueil du public : prêt, conseils, aide à la recherche.

Grâce à ses fonds patrimoniaux, la médiathèque municipale de Châlons-en-Champagne est une « bibliothèque classée ». Elle a également obtenu le label d’État « BMVR » : Bibliothèque municipale à vocation régionale.

Les bénévoles de l’association des modélistes châlonnais vous initient à la conduite d’un petit train et délivrent à chaque participant un certificat de conduite. Ils animeront leur maquette le du à…

© Animation du patrimoine