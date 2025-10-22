Initiation à la couture spéciale enfants Aubigny-sur-Nère

Initiation à la couture spéciale enfants Aubigny-sur-Nère mercredi 22 octobre 2025.

Initiation à la couture spéciale enfants

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif enfant

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22

Par Chrystel Amyot, couturière.

Au sein de l’atelier, les couturiers et couturières en herbe apprendront le fonctionnement d’une machine à coudre et réaliseront un objet à ramener chez soi.

Une initiation à la machine à coudre est prévue.

Limité à 6 personnes 30 .

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

English :

By Chrystel Amyot, seamstress.

German :

Von Chrystel Amyot, Schneiderin.

Italiano :

Di Chrystel Amyot, sarta.

Espanol :

Por Chrystel Amyot, modista.

