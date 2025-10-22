Initiation à la couture spéciale enfants Aubigny-sur-Nère
Initiation à la couture spéciale enfants Aubigny-sur-Nère mercredi 22 octobre 2025.
Initiation à la couture spéciale enfants
Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Par Chrystel Amyot, couturière.
Au sein de l’atelier, les couturiers et couturières en herbe apprendront le fonctionnement d’une machine à coudre et réaliseront un objet à ramener chez soi.
Une initiation à la machine à coudre est prévue.
Limité à 6 personnes 30 .
Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06
English :
By Chrystel Amyot, seamstress.
German :
Von Chrystel Amyot, Schneiderin.
Italiano :
Di Chrystel Amyot, sarta.
Espanol :
Por Chrystel Amyot, modista.
L’événement Initiation à la couture spéciale enfants Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2025-10-14 par OT SAULDRE ET SOLOGNE