Initiation à la couture zéro déchet Médiathèque Le Phénix Colombelles
Initiation à la couture zéro déchet Médiathèque Le Phénix Colombelles mercredi 22 avril 2026.
Colombelles
Initiation à la couture zéro déchet
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Avec vos machines à coudre et vos tissus, venez vous initier à la couture en créant un tote bag.
(Si vous n’avez pas de machine à coudre, nous vous prêterons la nôtre pour l’occasion).
Avec vos machines à coudre et vos tissus, venez vous initier à la couture en créant un tote bag.
(Si vous n’avez pas de machine à coudre, nous vous prêterons la nôtre pour l’occasion).
Ados-adultes
Sur réservation .
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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English : Initiation à la couture zéro déchet
Bring your sewing machines and fabrics and try your hand at sewing by creating a tote bag.
(If you don’t have a sewing machine, we’ll lend you ours for the occasion).
L’événement Initiation à la couture zéro déchet Colombelles a été mis à jour le 2026-04-08 par Calvados Attractivité
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