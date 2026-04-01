Initiation à la couture zéro déchet Médiathèque Le Phénix Colombelles

Colombelles

Initiation à la couture zéro déchet

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Avec vos machines à coudre et vos tissus, venez vous initier à la couture en créant un tote bag.

(Si vous n’avez pas de machine à coudre, nous vous prêterons la nôtre pour l’occasion).

Avec vos machines à coudre et vos tissus, venez vous initier à la couture en créant un tote bag.

(Si vous n’avez pas de machine à coudre, nous vous prêterons la nôtre pour l’occasion).

Ados-adultes

Sur réservation .

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Initiation à la couture zéro déchet

Bring your sewing machines and fabrics and try your hand at sewing by creating a tote bag.

(If you don’t have a sewing machine, we’ll lend you ours for the occasion).

L’événement Initiation à la couture zéro déchet Colombelles a été mis à jour le 2026-04-08 par Calvados Attractivité