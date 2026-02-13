Initiation à la création d’application mobile, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Initiation à la création d’application mobile Mercredi 18 février, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Mercredi 18 février 15h – 17h

Atelier numérique

Designer et programmer sa première application mobile, testable sur smartphone ou tablette. Grâce à l’interface Thunkable, venez découvrir comment créer votre propre application mobile ! Après une première phase de design sur l’interface intuitive, nous programmerons les fonctionnalités de l’application, comme des « pros » ! Nous pourrons tester les applis créées via un simulateurs et vous apprendrez comment les visualiser sur des smartphones ou tablettes.

Pas de nécessité d’avoir son propre téléphone portable.

pôle Intermezzo (2e étage)

En partenariat avec La Compagnie du Code.

À partir de 13 ans

Sur inscription

