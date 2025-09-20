INITIATION A LA CREATION DE PARFUM Les Parfumeries Fragonard – Fabrique des fleurs Grasse

INITIATION A LA CREATION DE PARFUM 20 et 21 septembre Les Parfumeries Fragonard – Fabrique des fleurs Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Chez Fragonard, à la La Fabrique des Fleurs, profitez de la visite guidée et gratuite de l’établissement au travers des ateliers et du laboratoire de la maison.

Découvrez la pyramide olfactive de la fleur de l’année et les bases de la parfumerie en personnalisant votre propre Eau de Toilette, 12 ml dans un spray.

Conditions exceptionnelles dans le cadre des Journées du Patrimoine

Une carte cadeau d’une valeur de 10€ vous sera remise lors de votre visite, elle sera utilisable dès votre 1er € d’achat dans la boutique de l’usine, et UNIQUEMENT le jour de votre visite. En cas d’achat inférieur à 10€, pas de monnaie rendue ni de crédit

Visite guidée de l’usine « La Fabrique des Fleurs » (prévoir 30 minutes supplémentaires)

Activité adaptée aux enfants à partir de 8 ans (activité payante, enfant obligatoirement accompagné d’un adulte payant et participant)

Découverte d’une usine de parfumerie et de l’histoire liée aux savoir-faire des plantes à parfum en pays grassois

Glissez-vous dans la peau d’un nez le temps de cette animation olfactive en découvrant les bases de la pyramide olfactive, personnalisation d’une eau de toilette en spray de 12ml

Les Parfumeries Fragonard – Fabrique des fleurs 17 route de Cannes, 06130 Grasse Grasse 06130 Le Plan de Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 0493364465 https://usines-parfum.fragonard.com/usines/la-fabrique-des-fleurs/ Située dans le sud de Grasse, la Fabrique des Fleurs est venue compléter en 1986 l'implantation de l'Usine Historique Fragonard, dont l'espace était devenu insuffisant pour la production des parfums et savons. Si le parcours qu'elle propose invite à découvrir les grandes étapes de la fabrication d'un parfum, cette installation très fonctionnelle s'appuie sur les outils de production les plus modernes.

La visite des ateliers de conditionnement permet d’assister à la métamorphose de produits parfumés sortis de l’usine en produits raffinés prêts à être commercialisés auprès d’un public d’amateurs. Elle abrite en plus des chaînes de production, le laboratoire où sont mélangées les matières premières après avoir été analysées, pour obtenir les concentrés des futurs parfums. Parking privé gratuit

@FRAGONARDPARFUMEUR