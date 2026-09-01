Initiation à la création d’un jardin forêt Jardin botanique littoral Saint-Jean-de-Luz
samedi 19 septembre 2026 · Jardin botanique littoral · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Initiation à la création d’un jardin forêt
Jardin botanique littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Par Audrey Hoc d’Ainitza – Oihan baratzea Cet atelier s’appuie sur la formation « Forêt Gourmande » de Fabrice Desjours, en Bourgogne. Vous découvrirez comment installer, dans un jardin forêt, plusieurs niveaux de plantes qui poussent ensemble : des plantes à racines, des plantes qui couvrent le sol, des arbustes et des arbres. Vous comprendrez aussi pourquoi il est important de planter beaucoup d’arbres, dont certains « arbres sacrifiés » qui aident à nourrir naturellement le sol du jardin. L’atelier présentera également des variétés de plantes comestibles peu connues du grand public. Public : adultes & adolescents accompagnés .
Jardin botanique littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59 botanique@saintjeandeluz.fr
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English : Initiation à la création d’un jardin forêt
L’événement Initiation à la création d’un jardin forêt Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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