Initiation à la cueillette des champignons Paimpont

Initiation à la cueillette des champignons
Domaniale de Paimpont, Hindrés Paimpont Ille-et-Vilaine
2025-10-08 14:30:00
2025-10-08
2025-10-08
Vous désirez apprendre à reconnaître les champignons comestibles et éviter les toxiques en toute sécurité ? Je vous accompagne en forêt pour apprendre les bons gestes pour une cueillette sans danger.
Domaniale de Paimpont, Hindrés Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne
